Valtesino incidente notturno | automobilista contro un albero soccorso e ricovero in ospedale Condizioni stabili

Questa notte, sulla strada di Valtesino, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. L’automobilista è stato soccorso dai sanitari e portato in ospedale. Le sue condizioni sono attualmente stabili. La strada è stata chiusa per qualche ora mentre i rilievi e i soccorsi sono stati completati.

Un incidente stradale sulla Valtesino, nelle campagne del Piceno, ha visto un automobilista finire contro un albero nella notte tra il 7 e l'8 febbraio 2026. L'impatto, presumibilmente causato da un colpo di sonno, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e del personale del 118, che hanno provveduto a estricare l'uomo dal veicolo e a prestargli le prime cure. L'automobilista, immediatamente trasportato all'ospedale "Madonna del Soccorso" di Ascoli Piceno, ha inizialmente destato preoccupazione per una ferita alla testa, ma le sue condizioni sono poi stabilizzate, rientrando in un quadro di criticità media.

