Valeria Coiante | Raccontai le monetine a Craxi Volevo togliere la mia voce dal servizio Minoli me lo impedì

Valeria Coiante ricorda quel giorno del 1993, quando raccontò le monetine a Bettino Craxi durante una contestazione. La giornalista spiega come voleva togliersi dalla trasmissione, ma Minoli le impedì di farlo. Ora, a distanza di anni, rivive quei momenti in un’intervista a Fanpage.

La giornalista, che il 30 ottobre 1993 documentò la contestazione all’ex leader socialista, si racconta a Fanpage.it: “Lavoravo a ‘Mixer’ e quel giorno gli inviati erano diffusi per tutta Roma. Non ebbi paura, il mio unico pensiero fu quello di non bucare la notizia. Oggi quella testimonianza non farebbe la stessa impressione. In tanti utilizzarono il mio materiale senza citarmi”.🔗 Leggi su Fanpage.it

