Valanghe e incidenti in quota | altre cinque vittime tra la neve

Quattro incidenti tra Trentino e Valle d’Aosta hanno portato alla morte di cinque persone in poche ore. Diverse squadre di soccorso sono intervenute in fretta, ma purtroppo non sono riuscite a salvare tutti. La neve ha causato valanghe e cadute pericolose, lasciando dietro di sé un bilancio tragico. La montagna si è dimostrata ancora una volta imprevedibile e pericolosa.

Sabato maledetto in Trentino e Valle d'Aosta in una giornata drammatica per la montagna L'arco alpino ha vissuto una giornata di profonda sofferenza questo sabato 7 febbraio. Una giornata segnata da una serie di valanghe e incidenti che hanno strappato cinque vite. La combinazione letale di neve fresca e attività fuori pista ha trasformato i pendii tra Valtellina e Trentino in una trappola mortale. Una cronaca di soccorsi frenetici, elicotteri in volo costante e la dura realtà di una montagna che non concede margini di errore. Il dramma più intenso si è consumato intorno alle ore 12 sull'Alpe Meriggio, nel territorio comunale di Albosaggia, dove una valanga ha travolto tre scialpinisti.

