Valanga sul Pizzo Meriggio | la seconda vittima è Alfio Muscetti di Sondalo

La valanga che si è staccata sulla parete nord del Pizzo Merigggio ha causato due vittime. Dopo la prima, è stato confermato che anche Alfio Muscetti di Sondalo ha perso la vita. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di sabato 7 febbraio, lasciando sgomenti gli abitanti della zona.

È Alfio Muscetti la seconda vittima della valanga che si è staccata sulla parete nord del Pizzo Meriggio, nel territorio comunale di Albosaggia, nella tarda mattinata di sabato 7 febbraio. Il 46enne, residente a Sondalo, è stato travolto dalla neve durante l’uscita di scialpinismo costata la vita.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Pizzo Meriggio Valanga sul Pizzo Meriggio: muore il sondriese Sebastiano Erba Una valanga ha travolto Sebastiano Erba, 35 anni di Sondrio, mentre scialpinista si trovava sulla parete Nord del Pizzo Meriggio, ad Albosaggia. Valanga fatale: addio a Sebastiano Erba e Alfio Muscetti Una valanga ha sepolto due scialpinisti sul Monte Meriggio, sopra Albosaggia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pizzo Meriggio Argomenti discussi: Valanga sul Pizzo Meriggio: muore il sondriese Sebastiano Erba; Albosaggia, valanga sul Pizzo Meriggio: due morti; Tragedia in montagna: una valanga travolge tre sciatori. Un morto e un disperso. Soccorsi in azione; Albosaggia, valanga sul Pizzo Meriggio: due vittime, grave un altro uomo. Morto Sebastiano Erba nella valanga sul pizzo Meriggio: Sondrio in lutto per il 35enne padre di due bambineLa montagna, per chi la ama, è casa. Per Sebastiano Erba, 35 anni, sondriese, quella parete nord del pizzo Meriggio era un luogo familiare, un terreno da vivere con rispetto e passione. Sabato però qu ... alphabetcity.it Morto Alfio Muscetti, la seconda vittima della valanga sul Pizzo Meriggio in ValtellinaLa valanga che ha travolto tre scialpinisti sul Pizzo Meriggio, sopra Albosaggia, non ha lasciato scampo a due di loro. Uno è il 35enne sondriese Sebastiano Erba, l’altro è Alfio Muscetti, 46 anni, or ... alphabetcity.it , Lutto e incredulità hanno avvolto Sondrio alla notizia della morte di Sebastiano Erba, 35 anni, travolto da una valanga sulla parete Nord del Pizzo Meriggio, facebook Pizzo Meriggio: due vittime e un ferito grave in un fuoripista x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.