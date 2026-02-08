Valanga assassina ad Albosaggia | morti Sebastiano Erba e Alfio Muscetti Ecco cosa è successo

Una valanga ha travolto due scialpinisti ad Albosaggia, uccidendoli sul colpo. Si tratta di Sebastiano Erba e Alfio Muscetti, che stavano facendo escursione in montagna quando la neve ha ceduto. La scena si è svolta questa mattina, lasciando senza parole chi si trovava nei paraggi. Le squadre di soccorso sono intervenute immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la tragedia. Le famiglie delle vittime sono sconvolte e in uno stato di shock. La comunità locale si string

Albosaggia, 8 febbrqaio 2026 – Una doppia tragedia che coinvolto due scialpinisti e gettato nella disperazione due famiglie molto conosciute e tantissimi amici, colleghi, conoscenti. Per quello che mai dovrebbe accadere, per quel che certo non credevano potesse capitare ieri mattina, dopo una settimana di lavoro, Sebastiano Erba, 35 anni, di Sondrio e Alfio Muscetti, 46, di Sondalo, ma residente a Tirano, quando si sono messi gli sci ai piedi. Meta per entrambi: il Pizzo Meriggio, la montagna di Albosaggia, quella che ha visto salire e scendere generazioni di scialpinisti, tra i quali anche quelli che quest'anno vestono i colori azzurri nella «prima volta» di questo sport tra le discipline olimpiche.

