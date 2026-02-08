Val Sarentino scialpinista 19enne muore in valanga | rischio elevato e bollettini ignorati Sequesta il maltempo

Un giovane scialpinista di 19 anni è morto oggi in val Sarentino, travolto da una valanga. Le condizioni meteo erano peggiorate nelle ore precedenti e i bollettini di rischio erano stati ignorati. La vittima si trovava in zona non autorizzata quando la neve si è staccata, portandolo via. I soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita, mentre le autorità invitano alla massima prudenza in queste condizioni.

Un diciannovenne ha perso la vita oggi, 8 febbraio 2026, travolto da una valanga in val Sarentino, in provincia di Bolzano. La tragedia si è consumata mentre il giovane scialpinista, originario di Merano, stava affrontando una discesa fuori pista, una pratica resa particolarmente pericolosa dalle condizioni meteorologiche e dal rischio valanghe elevato segnalato dai bollettini locali. L’allarme è stato lanciato da un amico, anch’egli presente sulla montagna e sfiorato dalla massa nevosa, che ha immediatamente attivato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e di due elicotteri, il ragazzo è stato estratto senza vita dalla neve.🔗 Leggi su Ameve.eu

