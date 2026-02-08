Il rinnovo di Yildiz potrebbe cambiare le carte in tavola in Serie A. Vaciago scommette sulla sua crescita e dice che potrebbe rivalutare tutto il campionato. Intanto, Kenan Yildiz ha visto con i suoi occhi cosa può succedere quando si affrontano i grandi nomi come Pogba. La Juventus punta forte su di lui, sperando di trasformarlo in un elemento chiave per il futuro.

Vaciago: «Rinnovo Yildiz può rivalutare tutta la Serie A. Kenan ha visto quello che è successo a Pogba.». Così il direttore di Tuttosport. Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, scrive così del rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus. Ultimissime Juve LIVE: le principali trattative di giornata Si legge: « Yildiz, in turco, significa stella, il che è quanto mai appropriato nel caso di Kenan. Ma oggi Yildiz vuole dire futuro. Quello della Juventus, del calcio italiano e di Yildiz stesso. La firma del contratto è un passaggio chiave per il club (non passi inosservata la presenza di Elkann). Se la Juventus ha incassato ieri la promessa di Yildiz, Yildiz ha incassato quella della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventusnews24.com - Vaciago: «Rinnovo Yildiz può rivalutare tutta la Serie A. Kenan ha visto quello che è successo a Pogba…»

La Juventus valuta il rinnovo di Spalletti e Yildiz, con un’attenzione particolare alle garanzie necessarie per il futuro.

Argomenti discussi: Juve, è l'Yildiz day: rinnovo di contratto e firma fino al 2030.

