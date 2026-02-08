Va a fuoco il memoriale delle vittime di Cran-Montana

Questa mattina a Crans-Montana un incendio ha danneggiato il memoriale dedicato alle vittime del rogo del Constellation. Le fiamme sono scoppiate nel cuore del paese, colpendo il monumento che ricorda le persone morte nell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di spegnere le fiamme e di capire cosa abbia causato l’incendio. Nessuna vittima è rimasta coinvolta, ma i danni al monumento sono evidenti. La comunità si riunisce per valutare i

Un incendio si è sviluppato stamane a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce la polizia cantonale del Vallese, precisando che le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco e che non risultano feriti. Sulle cause del rogo è stata aperta un'inchiesta. L'incendio scoppiato all'alba. L'incendio è scoppiato intorno alle 6.00 del mattino presso il memoriale, situato in Rue Centrale. L'orario lo ha fornito la polizia cantonale vallesana su X. Ma non sono ancora chiare le cause dell'incendio, se doloso o accidentale.

