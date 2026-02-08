US Treasury’s Bessent calls Japan’s Takaichi a ‘great ally’

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha elogiato la premier giapponese Sanae Takaichi, definendola una “grande alleata”. Bessent ha espresso soddisfazione per il risultato elettorale della sua coalizione, che ha ottenuto una vittoria schiacciante. Le parole di Bessent arrivano in un momento in cui i rapporti tra i due Paesi sembrano rafforzarsi, con un occhio di riguardo alle future collaborazioni.

WASHINGTON, Feb 8 (Reuters) - U.S. Treasury Secretary Scott Bessent praised Japanese Prime Minister Sanae Takaichi as a great ally after her ruling coalition's landslide election victory on Sunday, noting her endorsement by President Donald Trump. "She is a great ally, great relationship with the president," Bessent said in an interview on Fox News' "Sunday Morning Futures" program. "And when Japan is strong, the U.S. is strong in Asia." "È un grande alleato, ha un ottimo rapporto con il presidente", ha detto Bessent in un'intervista al programma "Sunday Morning Futures" di Fox News. "E quando il Giappone è forte, gli Stati Uniti sono forti in Asia".

