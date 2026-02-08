Urla in strada lite tra padre e figlio | 20enne portato al Bassone dopo l’intervento dei carabinieri

Urla e urla dalla strada hanno attirato l’attenzione dei vicini a Mariano Comense. I carabinieri sono intervenuti in un’abitazione dopo una lite tra padre e figlio, un ragazzo di 20 anni. Alla fine, il giovane è stato portato al Bassone per accertamenti. La vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, quando le urla hanno spinto i residenti a chiamare i soccorsi.

Urla che si sentivano fino in strada, tanto da far pensare a qualcosa di grave. È così che, nella mattinata di ieri 8 febbraio, è scattata la chiamata al 112 per quanto stava accadendo in un'abitazione di Mariano Comense. Una lite familiare violenta, con toni altissimi, che ha spinto chi vive.

