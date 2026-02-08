Urbanistica nuovo affondo del Pd | Persiani goffo e imbarazzato

Il Partito Democratico torna ad attaccare il sindaco Persiani sulle questioni di urbanistica. I consiglieri Romolo Ricci e Stefano Alberti criticano duramente le recenti decisioni dell’amministrazione, definendo la risposta del sindaco “una toppa peggiore del buco”. La polemica si accende sulla variante ex Olivetti e sulle scelte urbanistiche fatte dal Comune, con il Pd che non risparmia critiche e invita a rivedere le politiche adottate finora.

"Una toppa peggiore del buco". E' il commento dei consiglieri Enzo Romolo Ricci e Stefano Alberti, rispettivamente capogruppo in consiglio del Pd e componente della commissione Urbanistica, alla risposta del sindaco Persiani e dopo le critiche degli esponenti del Pd sulla variante ex Olivetti e, più in generale, sulle politiche urbanistiche dell'amministrazione. "Talvolta – dicono Ricci e Alberti – le risposte istituzionali, più che chiarire, illuminano ciò che vorrebbero nascondere. Non tanto per ciò che dicono, quanto per come lo dicono: omissioni, forzature argomentative e un'approssimazione che traspare tra le righe.

