Under 15 Caltanissetta | Dominio a Siracusa la squadra conquista la vetta del girone con una vittoria netta

L’Under 15 dell’Invicta 93Cento di Caltanissetta si prende la vetta del girone. In tre giorni, ha vinto due partite fuori casa e ora guida la classifica, lasciando indietro le altre squadre. La squadra si mostra in forma e determinata, pronta a confermarsi nelle prossime partite.

L’Under 15 Invicta 93Cento di Caltanissetta continua a stupire e a scalare le classifiche, conquistando una seconda vittoria esterna in soli tre giorni e portandosi in testa al proprio girone. L’ultimo successo, ottenuto sul campo del Siracusa Basket con un netto 53-88, non è solo un’affermazione sportiva, ma un segnale di continuità e di una crescita che sembra inarrestabile per i giovani atleti nisseni. La squadra, guidata dagli allenatori Cordova e Mulè, sta dimostrando una maturità tattica e una solidità di gioco che vanno ben oltre le aspettative iniziali, proiettandosi come una delle formazioni più competitive del campionato giovanile regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Caltanissetta Invicta

L’Handball Erice torna in testa alla classifica dopo una vittoria importante contro il Salerno.

Il Crotone conquista la sua terza vittoria consecutiva in trasferta, battendo 3-1 il Siracusa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Caltanissetta Invicta

Basket giovanile. Rimini, Under 15 imbattuta. Dominio in casa di ModenaL'Under 15 Eccellenza Ibr dell'Happy Basket Rimini ha vinto 44-85 contro Modena, mantenendo l'imbattibilità in campionato. Tre componenti della squadra sono stati convocati per il Memorial Mario ... ilrestodelcarlino.it

A Caltanissetta la seconda edizione dell’Assemblea di ANCI Sicilia Giovani Caltanissetta ospiterà il 21 febbraio la seconda edizione dell’Assemblea di ANCI Sicilia giovani, un appuntamento centrale per il confronto tra amministratori under 35, istituzioni, asso facebook