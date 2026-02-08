La corsa allo spazio si fa sempre più calda con l’arrivo di una nuova arma: il TPG1000Cs, sviluppato in Cina. Si tratta di un dispositivo che potrebbe cambiare le regole del gioco in ambito militare spaziale. Gli esperti temono che questa tecnologia possa rappresentare un passo avanti senza precedenti, aprendo scenari nuovi e potenzialmente pericolosi. Al momento, non sono chiare tutte le sue capacità, ma la sua presenza già scatena preoccupazioni tra gli analisti internazionali.

Si chiama TPG1000Cs e potrebbe diventare uno dei dispositivi più importanti nella nuova corsa agli armamenti nello Spazio. Di cosa parliamo? Di un jolly sviluppato in Cina che segna un salto tecnologico rilevante nel campo delle armi a energia diretta: un generatore compatto di microonde ad altissima potenza, capace di raggiungere livelli finora ritenuti irrealizzabili. O, meglio ancora, di un’arma in grado di sprigionare fino a 20 gigawatt di potenza per un minuto continuo, un ordine di grandezza superiore rispetto ai sistemi noti fino a pochi anni fa. La sua particolarità non è solo la potenza, ma la combinazione di stabilità, durata dell’emissione e dimensioni ridotte, che ne consentirebbero l’installazione su piattaforme terrestri, navali, aeree e potenzialmente spaziali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un'arma senza precedenti: cosa può fare il TPG1000Cs cinese

Approfondimenti su TPG1000Cs Cinese

L’H-6J è il nuovo bombardiere marittimo cinese, progettato per operazioni a lungo raggio e controllo degli spazi oceanici.

Negli ultimi giorni sui social cinesi è circolata una foto che ha riacceso l’attenzione internazionale sul missile PL-17, uno dei sistemi d’arma più misteriosi di Pechino.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su TPG1000Cs Cinese

Argomenti discussi: Erosione economica | Le sanzioni stanno diventando insostenibili per la Russia di Putin; Terni, controlli ad alto impatto: rispedito a casa ventenne tunisino con precedenti per tentato omicidio; Con l’AI frodi sempre più sofisticate e difficili da individuare; Xi Jinping riorganizza l’esercito e sfrutta la soia come arma di distrazione. Scrive Terzi.

Tra gazzelle dell’Arma, “precedenti” sospetti e calcio che finisce nella cronaca nera, il pasticcio social che confonde tifosi e algoritmi facebook