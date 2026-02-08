Una ripresa a tutto gas L’Aurora è sola in testa

La partita tra Aurora e Treia si infiamma fin dai primi minuti. L’Aurora, nonostante le sostituzioni e i cambi di ritmo, mantiene la testa e spinge in avanti. La squadra di casa prova a mettere pressione, ma l’avversario risponde colpo su colpo. La partita resta aperta fino all’ultimo minuto, con l’Aurora che tenta di allungare e consolidare il vantaggio.

0 AURORA TREIA 3: Del Moro, Donzelli (28'st Di Rosa), Del Rosso, Venturim (24'st Fenni), Luciani, Cerquozzi, Macchini (24'st Shakaj), Capiato, Ioele (21'st Parmegiani), Mannozzi, Algarbe (12'pt Amici). All. Mengoni. AURORA TREIA: Testa, Gabrielli (37'st Seye), Calamita, Alla (33'st Giuliodori), Orlietti, Bartolini, Mazzoni, Palladini, Melchiorri (25'st Chornopyshchuk), Borrelli (37'st Ballanti), Cirrottola (1'st Guzzini). All. Ricci. Arbitro: Eletto di Macerata. Reti: 4'st Mazzoni, 11'st Palladini, 32'st Borrelli. Note - Espulso al 15'st Mannozzi (PSE). L'Aurora Treia continua la sua marcia da capolista e vince in modo netto a Porto Sant'Elpidio. PROMOZIONE - L'Aurora vince 3-1. Partita sbloccata al primo minuto della ripresa con una rete direttamente da calcio d'angolo, poi i gol di Cirrottola e Melchiorri. Gli ospiti accorciano le distanze a tempo scaduto

