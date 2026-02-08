La Prefettura di Sondrio ha messo online una nuova sezione sul suo sito dedicata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La pagina serve a tenere aggiornati i cittadini e i visitatori sulla presenza degli eventi sportivi nella provincia, con attenzione particolare a Bormio e Livigno. Ora, chi si interessa alle Olimpiadi può trovare tutte le informazioni in un unico posto, senza dover cercare altrove.

Sul sito della Prefettura di Sondrio c’è una nuova sezione dedicata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per garantire aggiornamenti ai valtellinesi e ai visitatori in una provincia che vede la rassegna sportiva, ormai avviata, a Bormio e Livigno. Lo ha comunicato la stessa Prefettura con una nota in cui si informa che "è stata attivata sul sito istituzionale una nuova sezione online dedicata ai Giochi, con l’obiettivo di mettere a disposizione di cittadini, enti locali, operatori e visitatori un punto di riferimento chiaro e facilmente accessibile per consultare informazioni ufficiali e aggiornamenti di interesse pubblico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una pagina web per orientarsi. C’è tutto sul sito della Prefettura

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

