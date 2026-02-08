Una giornata particolare Sul Muraglione col binocolo Così Breschi vede i carri

Questa mattina, Breschi si trovava sul Muraglione con il suo binocolo, osservando i carri. Improvvisamente, ha perso l’equilibrio e è caduto. È stato portato in ospedale, sottoposto a un’operazione rapida, e subito dopo dimesso. Ora spera di tornare al suo posto, davanti al carro intitolato ‘The last hop(e)’, ma questa possibilità sembra ancora lontana.

Una caduta accidentale. Il ricovero ospedaliero, la veloce operazione e le dimissioni. La speranza di poter tornare al suo posto, davanti al suo carro intitolato 'The last hop(e)', svanita immediatamente. Un Carnevale diverso dal solito per Massimo Breschi, impossibilitato per motivi clinici a vivere il corso nel suo rituale proscenio, e che attorno alle 16 arriva sulla Diga Foranea per assistere da molto lontano, ma senza rischi, al corso. Con lui il piccolo figlio Rocco "ha appena 9 anni e non ama troppo il baccano - precisa Massimo - così quando gli ho proposto di vivere con me questo 'corso alternativo' ne è rimasto subito entusiasta".

