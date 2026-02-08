Una domenica a tutto Carnevale dall’Orciolaia ai Figli di Bocco

Domenica ad Arezzo si è riempita di maschere e sfilate, tra allegria e musica. Le strade si sono animate con gruppi di persone che hanno partecipato alle feste, indossando costumi colorati e divertenti. Nonostante il freddo, molti hanno deciso di uscire di casa, curiosi di vivere l’atmosfera carnevalesca. Le tradizioni hanno preso vita ancora una volta, con eventi che hanno coinvolto grandi e bambini. La giornata è trascorsa tra coriandoli, balli e qualche pioggia leggera, che non ha fermato gli

Arezzo, 8 febbraio 2026 – Una domenica di Carnevale in compagnia di maschere e feste, con un occhio al meteo. Seconda uscita per il Carnevale aretino dell'Orciolaia. Le sfilate delle maschere sono tornate in via Fiorentina ma di fronte al vecchio campo scuola nei pressi del Centro affari. Nuovo circuito quindi per i carri allegorici di Arezzo. Quest'anno infatti il tratto interessato da coriandoli e stelle filanti si è spostato a causa dei lavori che sono in corso per la realizzazione della nuova rotatoria di via Fiorentina. Appuntamento oggi e di nuovo il 15 febbraio. Ad aprire la sfilata come di consueto sarà il carro di Re Giocondo.

