Un referendum per donne speciali

In Italia si prepara un referendum che riguarda le donne considerate “speciali”. La notizia arriva mentre si discute di diritti e di come le istituzioni affrontano le questioni di genere. La proposta ha suscitato reazioni diverse, tra chi sostiene che possa portare a un cambiamento e chi invece teme strumentalizzazioni. Le decisioni sono ancora in fase di definizione, ma l’attenzione sulla questione cresce di giorno in giorno.

Caro Salvatore, caro Gianni, termino la lettura del vostro Donne fuori, appena pubblicato da If Edizioni, ancor più convinta che, per raccontare bene il presente, occorra fare un passo indietro. Ci sono molte eco che ritornano durante i circa cinquant'anni che separano il vostro racconto e il nostro presente. In entrambi i casi, per esempio, siamo alla vigilia di un referendum. Uno di quei momenti in cui una società è davanti a un bivio, e deve scegliere la direzione da prendere per sé e per le generazioni che verranno. Una grande responsabilità. In quel caso, il 1974, si trattava del quesito per l'abrogazione della legge sul divorzio.

