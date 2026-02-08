Lisa, madre di Tiger Duggan, fa un appello disperato per riportare a casa il figlio gravemente ferito dopo un incidente in Thailandia. Il ragazzo, 23 anni, è rimasto coinvolto in un incidente in moto e ora si trova in condizioni serie. La mamma chiede aiuto, preoccupata che il tempo possa giocare contro di loro.

“Aiutateci, prima che sia troppo tardi. Aiutateci a riportare questo ragazzo a casa”. È stato questo l’appello di Lisa, madre del ventitreenne Tiger Duggan che, a seguito di un incidente a bordo di una motocicletta, è rimasto gravemente ferito. Il giovane britannico, che tutt’ora si trova in terapia intensiva, è stato coinvolto nel fatale sinistro stradale mentre si trovava in vacanza, sull’isola di Koh Samui, in Thailandia, con un amico. A seguito dell’impatto con una vettura, Tiger era stato inizialmente ritenuto morto ma, grazie ad una repentina rianimazione sul posto, è stato poi trasportato, in gravissime condizioni, in un piccolo ospedale dell’isola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un ragazzo vittima di un incidente in Thailandia rimane gravemente ferito. L’appello della madre per riportarlo a casa: “Aiutateci, prima che sia troppo tardi”

