Un irriconoscibile Messina crolla in casa sotto i colpi dell’Enna

Questa sera il Messina subisce una sconfitta pesante in casa contro l’Enna. I padroni di casa si fanno sorprendere e finiscono per perdere 5-2 allo stadio “Franco Scoglio”. La squadra di casa, irriconoscibile rispetto alle recenti prestazioni, ha subito il pressing degli avversari fin dall’inizio, lasciando il pubblico senza parole. Una partita che mette in crisi le speranze di salvezza del Messina, ora costretto a rivedere tutto.

Il Messina che non ti aspetti è stato battuto nettamente (5-2) dall'Enna allo stadio "Franco Scoglio" in una partita di grande importanza in chiave salvezza. Le iniziali fasi di studio si interrompono al 13', quando gli ospiti sbloccano il punteggio con il colpo di testa di Bamba.

