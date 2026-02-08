Un Divertimento Sicuro per i giovani di Parma | approvata la mozione di Federica Ubaldi

Questa mattina a Parma è stata approvata una mozione che punta a garantire un divertimento più sicuro per i giovani. Si tratta di un patto di corresponsabilità tra ragazzi, genitori, scuole e chi gestisce i locali di svago. L’obiettivo è coinvolgere tutti nella responsabilità di creare un ambiente più protetto e consapevole.

"Avevamo presentato la mozione prima dei fatti di Crans Montana e alla luce di quello che è successo, questa nostra proposta assume un significato ancora più profondo" Un patto di corresponsabilità tra i giovani, le famiglie, la scuola, le istituzioni e i soggetti che gestiscono i luoghi del divertimento. È questo il tema centrale della mozione “Divertimento Sicuro” presentata da Federica Ubaldi ed approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale. “Avevamo presentato la mozione prima dei fatti di Crans Montana e alla luce di quello che è successo - spiega la consigliera - questa nostra proposta assume un significato ancora più profondo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

