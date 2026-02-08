Un corso online per imparare l’indifferenziata

Nei prossimi mesi, i cittadini di molte città si troveranno di fronte a un nuovo corso sulla gestione dei rifiuti. È in arrivo un corso online che spiega come migliorare la raccolta differenziata, puntando a portare la percentuale dall’attuale 76 all’85 per cento. Il piano industriale punta a rendere il sistema più semplice, più giusto e più efficace, con l’obiettivo di coinvolgere tutti e rendere più efficace la differenziata.

Un rinnovato piano industriale che ha come obiettivo un traguardo ambizioso ma concretamente raggiungibile: portare la raccolta differenziata in città dal 76 per cento all'85 attraverso un modello organizzativo più semplice, equo ed efficace. Dal primo lunedì di febbraio è operativo il nuovo contratto tra Comune e Amaga che prevede una zonizzazione ottimizzata, la misurazione puntuale nei condominii e un presidio territoriale potenziato. Tutti strumenti da utilizzare per arrivare all'auspicato aumento della percentuale di rifiuto differenziato. Il cambio di passo prende spunto dalla riorganizzazione del servizio: la città è stata suddivisa in nuove zone operative pensate per rendere più chiara la consultazione dei calendari di raccolta e, allo stesso tempo, ottimizzare i percorsi dei mezzi.

