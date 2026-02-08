un convegno studio sulla pecora zerasca e il lavoro dei pastori custodi della montagna

Domani alle 10,30 si tiene un convegno sulla pecora zerasca e il lavoro dei pastori. L’evento si svolge al Teatro della Rosa, organizzato con il patrocinio dei comuni di Zeri e Pontremoli. Un’occasione per approfondire le sfide e le tradizioni di chi si occupa di questa razza ovina in montagna.

Un convegno-studio sulla pecora zerasca, organizzato con il patrocinio dei comuni di Zeri e di Pontremoli, è in programma per domani alle 10,30 al stanze del Teatro della Rosa. L’obiettivo è quello di far conoscere il lavoro degli allevatori e dei pastori, custodi indispensabili della montagna, ma anche veri protagonisti della valorizzazione di tutta una cultura contadina, fatta di produzioni tipiche. Un lavoro antico che guarda però al futuro e che si lega all’utilizzo delle energie rinnovabili, all’integrazione con l’ambiente agricolo e dell’allevamento. Il valore segreto della pecora zerasca sta nel suo latte, nella carne degli agnelli e nel formaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

