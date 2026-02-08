Il Bombardino, il drink preferito degli sciatori, nasce tra le montagne di Val-d’Isère. Un giovane studente ha inventato questa bevanda, combinando rum, alcool e crema di latte, per riscaldare le giornate sulla neve. Ora, il suo nome circola tra chi scia e apre il camino con un sorso di questa invenzione.

Se esiste un sapore capace di riassumere una giornata trascorsa tra le vette innevate, quello è senza dubbio il Bombardino. Questa bevanda densa, calda e avvolgente, servita con la sua immancabile nuvola di panna, è molto più di un semplice conforto contro il gelo: è il risultato di un curioso intreccio tra nobiltà, sport e intuizioni giovanili nate tra le piste di Livigno. Contrariamente a quanto si possa pensare, l’idea iniziale non nacque in un bar di lusso, ma tra i ricordi di uno studente quindicenne. Erich Bruno Ciapponi, storico direttore del rifugio Mottolino, scoprì l’antenato del drink nei rifugi svizzeri negli anni Settanta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Un conte, uno studente e la “bombarda”: la geniale invenzione del Bombardino, il drink degli sciatori

La storia del Bombardino, il celebre drink caldo degli sciatori, ha radici ben più complesse di quanto si pensi.

