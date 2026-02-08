La città di Desio si appresta a cambiare volto. Un archistar disegnerà il nuovo centro urbano, portando una svolta importante alla zona. Il progetto prenderà forma grazie alla scelta di affidare il lavoro a un professionista di fama internazionale nel campo del paesaggio. La trasformazione promette di rivoluzionare l’aspetto e la vivibilità del cuore della città.

La città si prepara a una trasformazione profonda del proprio centro urbano, scegliendo di affidare la regia del progetto a una figura di primo piano nel panorama internazionale del paesaggio. Il Comune ha infatti deciso di coinvolgere l’archistar Michel Desvigne (nella foto in basso), professionista francese noto per un approccio essenziale e per la capacità di immaginare spazi pubblici che cambiano nel tempo, integrandosi con la vita quotidiana delle città. Una scelta che non passa inosservata: Desvigne è già conosciuto anche in Brianza, dove ha lasciato la sua firma in un intervento che ha fatto discutere a lungo, quello di piazza Gioia a Nova Milanese, celebrato da alcuni come un esempio di eleganza urbana e criticato da altri per presunti limiti funzionali e di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un archistar per l’Asse della Cultura. Desvigne disegna il centro di Desio

Approfondimenti su Desio Centro

Il cuore di Monza si prepara a una trasformazione innovativa, grazie a un ponte sospeso progettato da un’archistar.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Desio Centro

Argomenti discussi: Un archistar olandese per calare nella città le stazioni della metro 2; Metro 2 firmata da un archistar olandese: ecco le fermate che stupiranno torinesi e turisti; Un archistar per l’Asse della Cultura. Desvigne disegna il centro di Desio; Van Berkel vince il concorso internazionale di idee. L’archistar olandese disegnerà la Metro 2.

Un archistar per l’Asse della Cultura. Desvigne disegna il centro di DesioLe regia del progetto che collegherà le piazze Conciliazione e Cavour affidata all’importante paesaggista ... msn.com

Un archistar olandese per calare nella città le stazioni della metro 2Il progetto di Ben van Berkel batte quelli di Zaha Hadid e Fuksas. Luce e strutture light a partire dal cortile di Palazzo Carignano ... torino.repubblica.it

' V’è stato un momento della storia mantovana che anche Palazzo Ducale doveva essere inscatolato. Non tutto, s’intende, perché troppo grande, grosso, articolato, alto, basso, pure fuori asse. Proprio per qu facebook