Ultrarunner e Poliziotto | lo sport come resilienza e sfida ai limiti al Centro CR2 Sinapsi

Cremona ha visto un incontro inatteso tra un ultrarunner e un poliziotto, che hanno condiviso le loro storie di resistenza e sfida ai limiti. Al Centro CR2 Sinapsi si sono confrontati su come lo sport possa aiutare a superare ostacoli e rafforzare il senso di comunità. Un evento che ha attirato molti appassionati e curiosi, dimostrando come l’impegno fisico e sociale possano andare di pari passo.

Cremona ha ospitato un dialogo insolito e stimolante, unendo lo spirito di superamento dei limiti dello sport estremo con l'impegno sociale di una fondazione all'avanguardia. Paolo Venturini, ultrarunner e ispettore della Polizia di Stato, ha fatto tappa al Centro CR2 Sinapsi per raccontare la sua esperienza, in un incontro che ha esplorato il valore dello sport come strumento di resilienza e di sfida ai confini, non solo fisici, ma anche mentali e culturali. L'evento, svoltosi il 7 febbraio 2026, ha visto una partecipazione attiva e un confronto aperto tra l'atleta padovano, la Fondazione Occhi Azzurri e un pubblico interessato a comprendere come lo sport possa essere un motore di cambiamento e di crescita personale.

