Ucraina | Trump spinge per negoziati entro giugno Zelensky chiede garanzie e non accetta diktat esterni

Donald Trump insiste per convincere gli alleati a trovare un accordo con la Russia entro la fine di giugno. Nel frattempo, Zelensky continua a chiedere garanzie e rifiuta qualsiasi diktat dall’esterno. La situazione resta tesa, con i protagonisti che cercano di definire le prossime mosse sul campo e nei negoziati.

L’ombra di una possibile svolta nella guerra in Ucraina si allunga sull’orizzonte, con l’ex presidente americano Donald Trump che preme per una sua conclusione entro giugno. Questa spinta, rivelata in un contesto di intensi negoziati e di una rinnovata escalation militare russa, solleva interrogativi cruciali sul futuro del conflitto e sul ruolo che gli Stati Uniti potrebbero svolgere nel suo epilogo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dal canto suo, denuncia l’uso da parte di Mosca di una vera e propria “arma del freddo”, con attacchi mirati alle infrastrutture energetiche che stanno gettando il paese nel caos e nell’oscurità, e accusa apertamente la Russia di condotte terroristiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'articolo analizza le strategie di Donald Trump per risolvere il conflitto in Ucraina, puntando su un cessate il fuoco entro Natale e un possibile scenario coreano che stabilizzerebbe i confini senza cessioni territoriali.

Donald Trump ha fatto sapere di voler vedere la guerra in Ucraina finire entro giugno.

Ucraina, Trump: «Putin non vuole vedere Zelensky perché lo detesta»

Argomenti discussi: Le notizie di giovedì 29 gennaio sul conflitto in Ucraina; Trump spinge la Cina a rompere con l'Iran in una telefonata con Xi; Dubbi e obiettivi dell’accordo sui dazi tra Usa e India; L’India si accorda con Trump: rinuncia al petrolio russo in cambio di meno dazi.

Ucraina, i negoziati procedono a rilento: per la Russia è necessario almeno un altro mese di trattativeDai tempi lunghi stimati da Mosca alle pressioni Usa, passando per il ruolo dell’OSCE contestato dalla Russia. Le novità sull'Ucraina. lanotiziagiornale.it

Ucraina, l’adesione Ue e la grande incognita dei negoziati di paceL'ingresso di Kyiv nell'Unione è diventato una delle garanzie per la sicurezza post-bellica dell'Ucraina. Una procedura accelerata, con l'adesione nel 2027 secondo il piano statunitense, avrebbe però ... balcanicaucaso.org

L'agenda Trump si sposta sull'Indo-Pacifico: assenze a raffica lasciano l'Europa a gestire Ucraina e Artico, con Rutte che avverte: "Senza America è un sogno" facebook

#Tg2000, #6febbraio 2026 – ore 12 #DecretoSicurezza #Piantedosi #Iran #Trump #USA #Oman #Ucraina #Russia #Kiev #Gaza #Hamas #Israele #Maltempo #Cortina #OlimpiadiInvernali #MilanoCortina2026 #Mattarella #TV2000 @tg2000it x.com