Tutto dalla Promozione alla Seconda Categoria | in Prima il Capannori cala il tris alla capolista Atl

Il Capannori ha vinto tre a zero contro la capolista Atl, sorprendendo tutti. La partita si è giocata in un clima freddo e teso, ma i padroni di casa sono riusciti a imporre il loro ritmo e a ottenere una vittoria importante. In tutta la regione, i campionati dilettantistici non si fermano nemmeno con il gelo: ci sono stati risultati inattesi e cambi di posizione in classifica.

Il gelo dell'inverno non ha fermato l'onda dei campionati dilettantistici lucchesi, che questo fine settimana ha regalato risultati sorprendenti e ribaltamenti di pronostico. In particolare, la capolista del girone A di Prima Categoria, l'Atletico Lucca, ha subito una pesante sconfitta sul campo del Capannori, incassando un inaspettato tris che scuote la vetta della classifica. Una giornata ricca di emozioni e colpi di scena che ridisegnano gli equilibri in attesa delle prossime sfide. L'importanza di questi campionati va ben oltre il mero risultato sportivo, rappresentando un elemento di coesione sociale e un'occasione di riscatto per le comunità locali.

