Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari gare 9 febbraio tv streaming

Domani l’Italia scende in campo a Milano Cortina 2026, con cinque finali da non perdere. Gli appassionati potranno seguire le gare di combinata maschile a squadre di sci alpino, slopestyle femminile di sci freestyle, 1000 metri di speed skating, big air femminile di snowboard e trampolino piccolo maschile di salto con gli sci. La giornata sarà ricca di emozioni e medaglie per gli atleti italiani, che puntano a salire sul podio.

Giorno 3 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, lunedì 9 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle cinque finali che assegneranno medaglie: la combinata maschile a squadre di sci alpino, lo slopestyle femminile di sci freestyle, i 1000 metri femminili di speed skating, il big air femminile di snowboard ed il trampolino piccolo maschile di salto con gli sci. Grandi speranze per l’Italia sono riposte nella combinata maschile a squadre dello sci alpino, dove vedremo all’opera (coppie da definire) nella discesa libera Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse, e nello slalom Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer. 🔗 Leggi su Oasport.it

Fabio Massimo Saldini è Commissario Straordinario per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

