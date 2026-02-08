La Fiorentina si trova in una posizione di classifica che preoccupa i tifosi. La squadra non riesce a trovare il ritmo giusto e le parole di Moise Kean confermano la tensione. L’attaccante ha ammesso che la situazione è difficile e che non si può accettare tutto così com’è. La squadra cerca di reagire, ma i risultati ancora non arrivano.

2026-02-08 00:39:00 Flash news da Tuttosport: La situazione in classifica della Fiorentina non fa affatto sorridere, e Moise Kean ne sa qualcosa. L’ex centravanti della Juventus è andato in gol nella gara contro il Torino di Vanoli, ma la rete non ha permesso alla squadra di Vanoli di portare a casa l’intera posta in palio. A spezzare i sogni di gloria della Fiorentina ci ha pensato, infatti, Maripan al 94?. La Viola torna a casa con un solo punto e l’amaro in bocca, e al termine della gara Moise Kean ha sottolineato come il tempo è tutt’altro che sereno a Firenze. Kean: “Non ci abbatteremo, bisogna solo lavorare di più”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Queste cose non si possono accettare. La classifica ci fa paura”

Approfondimenti su Fiorentina Moise Kean

A sud di Città del Messico, tra i canali di Xochimilco, si trova un’isola che mette paura.

Il Liverpool ha fissato a oltre 15 milioni di euro la richiesta per l’esterno Chiesa, una cifra considerata troppo elevata dalla Juventus.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fiorentina Moise Kean

Argomenti discussi: Kean non ci sta: Queste cose non si possono accettare. La classifica ci fa paura; Qual é la giusta spiegazione per le Crociate? - MiL; Questa Ferrari degli anni '90, a lungo sottovalutata, è sempre più ricercata dai collezionisti.; Quale NAS comprare (febbraio 2026).

Le Cose non Dette, di cosa parla il nuovo film di Gabriele MuccinoScopriamo insieme qual è la trama de Le Cose non Dette, il nuovo film di Gabriele Muccino uscito da pochi giorni ... cinema.everyeye.it

Le cose non dette, Libere Recensioni: Muccino trascina dentro le inquietudini dei protagonistiArriva nei cinema giovedì 29 gennaio il nuovo, atteso film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Mriam Leone, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria: la recensione ... libero.it

- “I personaggi sono naturali, i racconti moderni, cose che possono avvenire nella realtà quotidiana. - Il mio personaggio è un punto di forza perché è il focolare della casa, la donna che quando tutti tornano sta sempre lì e accoglie. - Un ruolo piacevole da inter facebook

"Le cose non possono andare avanti per sempre, pensò. Le cose passano, cambiano, pensò, con gli occhi sul soffitto. E noi dove andiamo Dove Dove" ('Gli anni', Virginia Woolf) #books #booktwt x.com