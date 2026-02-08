TS – Kean torna e segna Fagioli inventa Casadei dà la scossa ai granata

Questa mattina al Franchi, Fiorentina e Torino hanno pareggiato 1-1. Kean è tornato in campo e ha segnato il gol per i granata, mentre Fagioli ha fatto un’azione che ha creato molte chances. Casadei ha invece dato una scossa alla squadra viola, ma alla fine il risultato è rimasto invariato. Una partita combattuta, con molte occasioni da entrambe le parti.

2026-02-08 12:47:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Si è conclusa in parità la sfida tra Fiorentina e Torino andata in scena al Franchi. Ad aprire le marcature il gol di Casadei nel primo tempo, che ha inizialmente messo in difficoltà la squadra di Vanoli. Nella ripresa prima Solomon e poi Kean firmano la rimonta viola ai danni dell’ex allenatore del Torino Paolo Vanoli. Quando tutto sembrava finito, a trovare la rete del pareggio ci ha pensato Maripan al 94?, il quale ha commentato il gol così: “Sono troppo felice per il gol e per il pareggio nel finale. Avevamo fatto un buon primo tempo, segnando ed avendo l’occasione per farne un altro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Kean torna e segna, Fagioli inventa. Casadei dà la scossa ai granata Approfondimenti su Kean Fagioli Udinese corsara a Torino: Zaniolo ed Ekkelenkamp, ai granata non basta Casadei L'Udinese si impone a Torino con un 2-1 all'Olimpico Grande Torino, interrompendo la serie negativa e fermando la serie positiva del Torino, che cercava continuità nel suo primo impegno casalingo del 2026. Fiorentina all’ultimo respiro, Kean (85 minuti in panchina) entra e segna: Cremonese ko, la Viola torna a sperare Nel match tra Fiorentina e Cremonese, Moise Kean entra nel finale e segna il gol decisivo, regalando alla squadra toscana una vittoria importante. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Kean Fagioli Argomenti discussi: Fiorentina-Torino, la probabile formazione di LaViola.it: torna Kean dal 1’; TS – Queste cose non si possono accettare La classifica ci fa paura. Pagelle Fiorentina-Torino: Kean torna e segna, Fagioli inventa. Casadei dà la scossa ai granata facebook Pagelle #FiorentinaTorino: #Kean torna e segna, #Fagioli inventa. #Casadei dà la scossa ai granata x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.