Trovato senza vita in casa Nulla da fare per Achille Folloni

Achille Folloni è stato trovato morto in casa. La polizia ha escluso cause violente e pensa a un malore, ma la presenza di fumo fa pensare anche a un’intossicazione. Gli investigatori continuano a lavorare per capire cosa sia successo davvero.

È stato trovato privo di vita, probabilmente stroncato da malore, Ma la presenza di fumo in casa non ha escluso l'ipotesi di una intossicazione alla base del decesso. Per questo è stato disposto un accertamento specifico, alla Medicina legale di Modena, sul corpo di Achille Folloni, 65 anni, ex tecnico specializzato in manutenzioni e controlli sulle gru edili, ora in pensione. Giovedì sera sono stati alcuni familiari a rinvenire Achille privo di sensi. Sono arrivati sul posto i soccorsi sanitari con ambulanza e automedica. Ma per l'uomo non c'era nulla da fare. L'attivazione dell'apparecchio in dotazione ai soccorsi, che segnala presenza di gas o fumo, è avvenuta all'ingresso in casa, in via Prato Bovino a Cogruzzo di Castelnovo Sotto.

