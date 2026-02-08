La strada di via Topazzi nella zona industriale sta diventando sempre più pericolosa. Già due incidenti si sono verificati da gennaio, e i residenti sono in apprensione. Lorenzo Biagini, imprenditore locale, chiede subito interventi al Comune, come rallentatori e una segnaletica più visibile, per evitare ulteriori incidenti.

Già due incidenti dall’inizio dell’anno in via Topazzi, nella zona industriale. Un imprenditore, Lorenzo Biagini, denuncia la pericolosità della strada e chiede al Comune misure di sicurezza urgenti come rallentatori e un migliore segnaletica. "Il traffico è molto intenso – spiega Biagini – in particolare nelle ore di punta, come la mattina alle otto e al cambio dei turni nelle aziende, questa è nata come una strada interna alla zona produttiva ed è diventata un collegamento con l’autostrada". Le cause degli incidenti sono soprattutto l’eccessiva velocità e il fatto che i parcheggi sono posti ai due lati della strada, con auto e veicoli industriali che entrano ed escono dalle aziende. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Troppo traffico in via Topazzi: è diventata una strada pericolosa"

Approfondimenti su via Topazzi

La provinciale del Ferrone è stata chiusa al traffico.

Via Valle Isola a Comacchio è considerata troppo pericolosa, soprattutto di notte.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su via Topazzi

Argomenti discussi: Troppo traffico in via Topazzi: è diventata una strada pericolosa; Traffico e cantieri a Firenze: chiude via de' Pucci, ma non riapre via dell'Agnolo; Zone rosse, vie chiuse al traffico e sicurezza: così Milano accoglierà la fiaccola; Scalo di Corigliano, svolta sulla viabilità: via libera all’Anello Esterno per spezzare il traffico.

Troppo traffico in via Topazzi: è diventata una strada pericolosaGià due incidenti dall’inizio dell’anno in via Topazzi, nella zona industriale. Un imprenditore, Lorenzo Biagini, denuncia la pericolosità della ... lanazione.it

Traffico in via Giordano, incongruenze sui numeriA Cremona, secondo l’amministrazione comunale in carica, dal 2012 al 2025 il traffico in Via Giordano sarebbe oggettivamente e ... cremonaoggi.it

"Sulle strade al mattino il troppo traffico mi sfianca/ Mi innervosiscono i semafori e gli stop/ E la sera ritorno con malesseri speciali Non servono tranquillanti o terapie Ci vuole un'altra vita (...) Sulle strade la terza linea del metrò che avanza/ E macchine parche facebook