trofeo bigmat palastreto foto e classifica della nona edizione

Sesto Fiorentino, 8 febbraio 2026 – Nonostante il leggero cambio della location di partenza, il Trofeo BigMat Palastreto conferma ancora una volta tutto il suo fascino e la sua forza aggregante. La nuova collocazione lungo le piste ciclabili della Piana ha regalato un percorso scorrevole e piacevole, teatro di una gara competitiva sui 10 km affiancata dalla prova ludico-motoria, che ha visto una partecipazione davvero significativa. Oltre 350 podisti si sono dati appuntamento ai nastri di partenza, trasformando la 9ª edizione in una vera festa dello sport, fatta di fatica condivisa, sorrisi e spirito di comunità.

