Triggiano in maschera

Questa sera a Triggiano la piazza si anima con la festa di Carnevale. La partenza è prevista alle 15.30 da piazza Vav Lombardi, dove si svolgerà la sfilata delle 500 d’epoca. Oltre alle auto d’epoca, ci saranno le ragazze di Miss Principessa d’Europa e l’intervento di Mimmo Sax. La manifestazione si sposterà in piazza Vittorio Veneto, dove l’animazione di Pabla intratterrà il pubblico con mascotte, zucchero filato, un transformer e trampolieri. Un pomeriggio all

Partenza ore 15.30 piazza vav lombardi con la sfilata delle 500 d' epoca,la partecipazione delle ragazze di miss principessa d' Europa l' intervento di mimmo sax con arrivo in piazza vittorio veneto do vi sara' lanimazione di pabla,con mascotte zucchero filato,transformer trampoliere esibizione.

