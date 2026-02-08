Tribunale Avezzano | Si possono cambiare genere e nome senza terapia ormonale

Il tribunale di Avezzano ha stabilito che una persona di sesso femminile, che si identifica come non binaria, può cambiare genere e nome senza dover seguire un percorso di terapia ormonale. La decisione arriva dopo che le relazioni psicologiche e psichiatriche hanno confermato la sua identità. La vicenda apre un nuovo capitolo sui diritti delle persone transgender e non binarie, con un pronunciamento che fa discutere.

Il Tribunale di Avezzano, in provincia dell’Aquila, ha riconosciuto il cambio di nome e di genere sul certificato di nascita a una persona non binaria, senza il passaggio attraverso la terapia ormonale. Il provvedimento, che risale al 13 gennaio scorso, si basa su un certificato psichiatrico e su una relazione psicologica, presentati dal legale che ha seguito l’istanza: non è stato necessario l’accertamento di trasformazioni fisiche indotte né di una “transizione medicalizzata”. “Si tratta di una persona di sesso femminile alla nascita che si sente non binaria, come attestano le relazioni psicologiche e psichiatriche che ho presentato in Tribunale”, spiega l’avvocata Silvia Tiburzi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

