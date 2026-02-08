Trento sfiora l’impresa ma è Verona ad alzare la Coppa Italia Gli highlights

Trento sfiora l’impresa, ma alla fine è Verona a vincere la Coppa Italia. La squadra di casa esce dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno con la testa alta, anche se non alza il trofeo. La partita è stata combattuta, e i padroni di casa si sono fatti valere, dimostrando di essere tra le migliori del torneo.

Non alza il trofeo, ma esce dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno con la consapevolezza di essere stabilmente tra le grandi. L’Itas Trentino si arrende in tre set alla Rana Verona nella finale di Coppa Italia, al termine di una partita molto più equilibrata di quanto possa suggerire il punteggio. Davanti a oltre novemila spettatori, i gialloblù hanno messo in campo carattere, qualità e spirito di sacrificio, fermandosi soltanto a un passo dal sogno di riportare a Trento un trofeo che manca dal 2013. Il percorso compiuto nel weekend resta comunque di assoluto valore: dopo la sorprendente e prestigiosa vittoria in semifinale contro Piacenza, Trento ha provato a completare l’opera, trovandosi però di fronte una Verona estremamente solida in tutti i fondamentali.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Trento Verona Di Lorenzo: “Gara difficile, ma puntiamo ad alzare la Coppa” Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha commentato la finale di Supercoppa alla vigilia dell'incontro. LIVE Trento-Verona, Coppa Italia 2026 in DIRETTA: iniziata la finale Questa sera si gioca la finale di Coppa Italia 2026 tra Trento e Verona. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Trento Verona Argomenti discussi: Trento sfiora l’impresa, ma è Verona ad alzare la Coppa Italia. Gli highlights; La Lazio sfiora l'impresa a Torino: con la Juventus finisce 2-2; Basket, D2: la LGF Shoes Components sfiora l'impresa a Trezzano (76-72); Ian Matteoli sfiora l’impresa, quinto nel Big Air olimpico di Livigno. L’OraSì sfiora l’impresa. Ravenna comanda per 35’. Poi si spegne nel finaleNote. Parziali: 18-18; 38-40; 58-63. Tiri da 2: Caserta: 19/30, Ravenna: 14/32; Tiri da 3: Caserta: 10/28, Ravenna: 10/32; Tiri liberi: Caserta: 12/14, Ravenna: 14/15 ... ilrestodelcarlino.it L’OraSì sfiora l’impresa, ma si arrende a CantùORASI’ RAVENNA: Cinciarini 13 (27, 29), Tilghman 17 (611, 12), Sullivan 7 (26, 13), Simioni 6 (01, 23), Denegri 6 (04, 24), Arnaldo, Laghi ne, Berdini 9 (12, 12 ... ilrestodelcarlino.it DEL MONTE® COPPA ITALIA PRIMA GIOIA PER @VeronaVolley A Bologna la formazione scaligera, allenata da Fabio Soli, batte con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-20) @trentinovolley e si aggiudica la prima Coppa Italia della sua storia x.com Coppa Italia, l’Itas sconfitta in finale: Verona vince per 3-0 (25-21, 25-22, 25-20) facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.