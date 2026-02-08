Trentini al Lido tramonti e affetti | La vita riparte da dove è iniziata

Trentini al Lido, Alberto Trentini torna a casa dopo 423 giorni di ingiusta detenzione in Venezuela. L’uomo, 46 anni, si è rifatto vivo tra amici e familiari, godendosi i tramonti sulla laguna e la calma che gli mancava da tempo. La sua vita riparte da dove era iniziata, tra affetti e ricordi di un passato che spera di lasciarsi alle spalle.

Alberto Trentini è tornato al Lido di Venezia, dopo 423 giorni di ingiusta detenzione in Venezuela. Il cooperante veneziano, 46 anni, ha riabbracciato la sua comunità d'origine, ritrovando i tramonti sulla laguna e la serenità perduta. La sua vicenda, che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso, si conclude con un ritorno all'affetto familiare e alla riscoperta di una vita che sembrava compromessa. Trentini, arrestato mentre si preparava ad una riunione per equipaggiare una nuova sala di fisioterapia in un ospedale locale, si è trovato ad affrontare accuse non meglio specificate dalle autorità venezuelane, diventando di fatto una pedina in un complesso gioco di potere.

