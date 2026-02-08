Treno per il Mengaroni Regione in campo

Questa mattina, studenti di Cattolica, Romagna e Gabicce Mare hanno visto un segnale positivo. La Regione Emilia-Romagna sta lavorando per migliorare il servizio dei treni che collegano queste zone a Pesaro. Dopo mesi di disagi e proteste, l’assessorato alla Mobilità ha aperto un tavolo di confronto per trovare soluzioni concrete. La speranza è che presto i pendolari possano viaggiare più comodi e senza problemi.

Si accende una luce nel tunnel. I disagi per gli studenti che dalla limitrofa Cattolica e in generale dalla Romagna e Gabicce Mare si recano a scuola a Pesaro prendendo tutti i giorni il treno sono allo studio dell’assessorato alla Mobilità della regione Emilia-Romagna. All’inizio dell’anno scolastico le mamme Lara Baldiserra, Elena Sabatini, Claudia Troni e Raffaella Albertazzi hanno promosso una petizione in cui viene chiesta l’introduzione di una corsa aggiuntiva alle 14 nella tratta da Pesaro verso la Romagna, per risolvere il problema degli orari sfasati tra il termine delle lezioni scolastiche e l’arrivo del treno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Treno per il Mengaroni, Regione in campo Approfondimenti su Mengaroni Treno Inaugurata la mostra dedicata a Mengaroni L’appello per il Circolo Mengaroni. Spunta mega-striscione al porto: "Babbo Natale trovagli una casa" Nella mattinata di ieri, un grande striscione è comparso sulla recinzione della curva di viale Trieste, vicino al La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mengaroni Treno Argomenti discussi: Treno per il Mengaroni, Regione in campo. Treno per il Mengaroni, Regione in campoDopo la raccolta firme, anche Irene Priolo si è attivata per trovare un convoglio idoneo per gli studenti romagnoli dell’artistico di Pesaro ... ilrestodelcarlino.it Carta tutto treno, confermate le agevolazioni anche per il 2026Sono state confermate anche per il 2026 le agevolazioni della carta Tutto Treno. Dopo il rischio di cancellazione lo scorso anno, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti, Fabrizio ... romatoday.it Con orgoglio e grande emozione il Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro ha ottenuto un prezioso riconoscimento, il premio “Progetto Foulard” per aver realizzato un foulard in seta con un’esplosione di colori al termine di un percorso progettuale dall’alto valore facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.