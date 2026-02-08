Trenitalia-Tper aumentano le tariffe

A partire da ieri, sono aumentate le tariffe del trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia Tper. La Regione Emilia-Romagna ha approvato gli aumenti a dicembre, senza però comunicare ufficialmente ai sindacati, ai comitati utenti e alle associazioni dei consumatori. Molti pendolari si sono ritrovati con prezzi più alti sulla tratta di sempre, senza preavviso. La questione ha già scatenato qualche polemica tra chi usa quotidianamente il treno.

Sono entrati in vigore gli adeguamenti tariffari del trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia Tper deliberati a dicembre dalla Regione Emilia-Romagna e preceduti da una sempre auspicata comunicazione ad organizzazioni sindacali, comitati utenti e associazioni dei consumatori. Un adeguamento già programmato anche per i prossimi anni fino al 2029 che si propone di recuperare a partire dal 2025 il tasso di inflazione programmata prevista per ogni anno di vigenza contrattuale. "L'aumento – scrive federconsumatori in una nota – comporta un recupero inflattivo medio del 3,3% per gli anni 2025 e 2026 e sarà opportunamente modulato sui prezzi di biglietti e abbonamenti in modo da non gravare troppo sulle tariffe più costose.

