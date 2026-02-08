Trebaseleghe cede a Sarroch | i sardi vincono 3-1 nel volley

Questa sera a Sarroch i Sardi hanno battuto Trebaseleghe 3-1 nel volley. La partita è stata combattuta, ma alla fine i padroni di casa hanno avuto la meglio. Il match si è giocato in un palazzetto grande, anche se non pieno, e ha visto entrambe le squadre lottare punto su punto.

Trebaseleghe parte subito forte con un parziale di 0-5 che costringe Sarroch al time-out. L'efficacia degli attacchi e dei muri facilita un ulteriore allungo fino al 2-7, ma gli isolani reagiscono riuscendo a ricucire lo svantaggio. La lotta si accende e, all'ingresso della soglia della doppia cifra, la situazione si ribalta in favore dei padroni di casa: lo scatto decisivo arriva con il sorpasso sul 12-11. Il vantaggio si stabilizza e continua a essere gestito con compattezza: solo dopo una fase prolungata di equilibrio, Sarroch mette a segno un nuovo allungo e conquista il set con 25-21. All'inizio del secondo parziale, Ceolin subentra a Candeago e la gara si mantiene punto a punto.

