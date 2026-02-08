tre mesi di assedio il trauma collettivo di minneapolis

Da tre mesi la città di Minneapolis vive sotto assedio. La tensione continua a crescere, le strade sono vuote e le persone temono per la loro sicurezza. La polizia ha rafforzato i controlli, ma i disordini non si fermano. La comunità si chiede quanto durerà questa crisi e come potrà tornare alla normalità. Le immagini dei negozi vandalizzati e delle proteste si susseguono, mentre i residenti cercano di capire cosa succederà nei prossimi giorni.

Quando l’assedio è cominciato, è stato destabilizzante. In quanto abitante del Minnesota da oltre 30 anni, sono abituata a sentirmi a sentirmi radicata e al sicuro qui: il Minnesota è casa mia. Quando le attività dell’Ice sono aumentate, quel senso di normalità si è trasformato in attenzione e cautela acuite. Anche le attività quotidiane hanno cominciato a sembrare diverse. Molti di noi provano paura. I latiniispanici e la comunità somala. Anche se sono una cittadina naturalizzata, a causa dei miei tratti somatici non sono al sicuro dal rischio di essere fermata o arrestata dall’Ice. Preoccuparmi della mia sicurezza e di quella dei miei figli, anche loro latinos, ha avuto un impatto emotivo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

