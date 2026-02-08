tre attentati sui binari milano il corteo attacca

Nella notte tra venerdì e sabato, Milano si è svegliata con tre attentati sui binari. Colpi mirati sono stati esplosi in poche ore, proprio mentre il paese si prepara ai Giochi e l’attenzione internazionale è alta. La polizia sta indagando, ma ancora non ci sono rivendicazioni. La città è sotto shock, le ferrovie sono state momentaneamente chiuse e le forze dell’ordine intensificano i controlli.

Tre colpi precisi nella notte tra venerdì e sabato, in poche ore, proprio mentre il mondo guarda l'Italia che organizza i Giochi. Cavi tranciati di netto, un ordigno rudimentale e una cabina elettrica incendiata: atti dolosi coordinati sulle linee ferroviarie due nel nodo di Bologna, a Castelmaggiore (Alta Velocità e ordinaria Bologna-Padova) e uno a Pesaro sulla Bologna-Ancona che hanno mandato in tilt la circolazione causando ritardi a catena e disagi per migliaia di persone normali che stamattina dovevano solo andare a lavorare o tornare a casa. Ed è stato solo grazie alla tempestività dei tecnici Fs, intervenuti appena la Polfer ha dato il nulla osta, che è stato possibile riattivare la linea alle 12. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Oggi, 22 gennaio, sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, tra Acquaviva e Gioia del Colle, la circolazione dei treni è stata sospesa per circa tre ore a causa di un investimento.

Clandestini, droga e aggressioni. Ogni giorno tre arresti sui binariPer prendere un panino da McDonald's di fronte alla Centrale di Milano devi sfondare un muro di maranza in monopattino e tute fake. Per comprare un biglietto del treno alle macchinette automatiche ... ilgiornale.it

Due diversi attentati incendiari sulla linea ferroviaria tra Bologna e Pesaro. Un terzo ordigno è stato trovato inesploso. Disagi e ritardi alla circolazione. Dietro i tre episodi potrebbe esserci un’azione di sabotaggio di gruppi anarchici. #Tg1 Stefano Fumagalli facebook

Tre attentati di matrice anarchica sull’alta velocità Bologna Padova. Quanto gli antagonisti vogliono alzare l’asticella dello scontro con lo Stato Martedì alle 21,20 su Raitre #farwest x.com