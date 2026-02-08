Durante la trasmissione su Nove, Travaglio ha attaccato il fermo preventivo. Ha detto che questa misura, in passato, si usava già ai tempi del fascismo.

“Se non vuoi esacerbare gli animi l’ultima cosa che ti viene in mente è quella di andare a prendere uno che non ha fatto niente, di dirgli ‘ti porto dentro perché potresti fare qualcosa’. Questo lo facevano ai tempi del fascismo “. Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi in onda ogni sabato sul Nove, sul fermo preventivo previsto dal nuovo Decreto Sicurezza. Il direttore del Fatto Quotidiano ha criticato duramente le soluzioni annunciate dal governo Meloni in tema di ordine pubblico: “Questi pensano che l’ordine pubblico lo si garantisca facendo degli spot e facendo la faccia feroce, digrignando i denti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Fermo preventivo? Lo facevano ai tempi del fascismo”

Il governo ha deciso di accelerare sul decreto sicurezza, in particolare sullo scudo penale per gli agenti e sulla stretta sui coltelli ai minori.

Il governo ha messo sul tavolo del Consiglio dei ministri una nuova bozza di legge, il Dl Sicurezza.

