Trasporti Mezzetti rilancia | Investimenti per Gigetto

Il sindaco di Modena, Mezzetti, torna a parlare di investimenti nel settore dei trasporti pubblici. Durante un incontro, ha spiegato che per migliorare il sistema bisogna conoscere con precisione quanto si investirà, quali novità tecnologiche arriveranno e chi gestirà la futura azienda. Ha anche avvertito che i cittadini devono avere voce in capitolo, non essere semplici spettatori di decisioni già prese. La sua proposta punta a trasformare Gigetto in un sistema più efficiente e innovativo, ma ancora manca un piano chiaro su come si procederà e chi sarà chiamato a decid

"Perché sia una vera occasione per il trasporto pubblico a Modena abbiamo bisogno di sapere poche cose ma importanti: quanti investimenti in più, quanta innovazione tecnologica (leggi trasformazione di Gigetto ), chi e come governerà la nuova azienda e se saremo lì per contare o se saremo spettatori". Dopo l’intervista di ieri il sindaco Massimo Mezzetti in un post su Instagram ribadisce i punti fermi indicati nel braccio di ferro tra I Comuni soci e Bologna e rilancia un tema su cui si era più volte pronunciato in passato: il futuro di Gigetto. L’eventuale società unica, è il messaggio, deve riguardare non solo la gestione del trasporto su gomma, ma anche la ferrovia, da sempre cenerentola degli spostamenti, non solo a Modena naturalmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La situazione dei trasporti su ferro in Campania evidenzia un grave ritardo e un progressivo declino.

