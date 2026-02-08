Tramonto a Porto Cesareo | uno scatto cattura la bellezza effimera e la malinconia del Salento omaggio a Quasimodo

Il sole si è nascosto dietro l’orizzonte di Porto Cesareo, tingendo il cielo di arancione e rosso. Una lettrice, Swami Savino, ha scattato una foto che mette in evidenza la bellezza effimera di quel momento. La scena, semplice ma intensa, cattura la quiete di fine giornata e la malinconia che si respira nel Salento. È un’immagine che sembra un omaggio a Quasimodo, un richiamo alla poesia e alla natura che si chiudono in un istante.

Il sole, in un lento e silenzioso atto di resa, si è immerso nelle acque di Porto Cesareo, regalando uno spettacolo di luce e colore che ha catturato l'attenzione di Swami Savino, una lettrice e appassionata di beni culturali, che ha immortalato l'istante con la sua macchina fotografica. L'immagine, pubblicata oggi, 8 febbraio 2026, da **, è accompagnata da una riflessione profonda sulla fugacità del tempo e sulla bellezza malinconica del tramonto, un momento in cui la natura sembra fermarsi per contemplare se stessa. Lo scatto, che evoca i versi immortali di Salvatore Quasimodo, rappresenta un invito a riflettere sulla fragilità umana e sulla connessione eterna con il mare e la luce del Salento.

