Tram San Siro e l' orgoglio dei milanesi

I milanesi si preparano a cambiare volto alla città, ma le decisioni spingono molti a chiedersi cosa succederà ai simboli più amati. Il tram, che corre tra le vie di Milano da oltre un secolo, rischia di essere messo da parte e sostituito con mezzi più moderni, come i filobus a guida autonoma o le navette volanti. E lo stadio di San Siro? Potrebbe essere demolito per fare spazio a una struttura più funzionale, ma ancora nessuno ha spiegato come cambierà il cuore sportivo della città. La cerimonia di apertura dell

E adesso chi glielo dice ai milanesi che San Siro bisogna buttarlo giù? E chi glielo dice (sempre ai milanesi) che il tram, quel Carrelli che sferraglia da più di un secolo tra rotaie e pavé, va messo in deposito perché ormai è vecchio e non più sostenibile? Chi li convince che lo stadio dev'essere un altro più funzionale, più adatto e più bello? Che i tram dovranno cedere il passo ai filobus a guida autonoma, alle auto elettriche, allo sharing, alle navette volanti che da Malpensa e Linate atterreranno sulle terrazze del centro? La fantastica cerimonia di apertura dell'Olimpiade invernale a queste domande non ha dato risposte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa sera a San Siro si svolge una grande cerimonia con un ricco programma.

