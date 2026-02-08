Tragedia in India | crolla una giostra in corsa un morto e diversi feriti

Una tragedia ha sconvolto il festival di Faridabad, in India. Una giostra in corsa si è improvvisamente rotta, facendo cadere diverse persone. Almeno un uomo è morto, e altri sono rimasti feriti. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia in India alla Surajkund International Crafts Mela di Faridabad, nello stato di Haryana, quando una giostra è crollata mentre era in piena corsa, provocando almeno una decina di feriti e un morto. Si tratta di un ispettore di polizia che era intervenuto per soccorrere i visitatori intrappolati ed è stato colpito da un pezzo del macchinario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

