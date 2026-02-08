Tragedia in India | crolla una giostra in corsa un morto e diversi feriti

Una tragedia ha sconvolto il festival di Faridabad, in India. Una giostra in corsa si è improvvisamente rotta, facendo cadere diverse persone. Almeno un uomo è morto, e altri sono rimasti feriti. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia in India alla Surajkund International Crafts Mela di Faridabad, nello stato di Haryana, quando una giostra è crollata mentre era in piena corsa, provocando almeno una decina di feriti e un morto. Si tratta di un ispettore di polizia che era intervenuto per soccorrere i visitatori intrappolati ed è stato colpito da un pezzo del macchinario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tragedia in India: crolla una giostra in corsa, un morto e diversi feriti Approfondimenti su Surajkund International Crafts Mela Giostra crolla durante un festival in India: un morto e 12 feriti, l’incidente ripreso in un video Durante un festival in India, una giostra è crollata causando un morto e 12 feriti. Tragedia immensa, giostra crolla all’improvviso. Muore ispettore di polizia VIDEO #Surajkund-International- | Un’area dedicata ai festeggiamenti si è improvvisamente trasformata in una scena di tragedia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Surajkund International Crafts Mela Argomenti discussi: Maripan gela la Fiorentina, il Toro pareggia 2-2 in extremis. Giostra crolla durante un festival in India: un morto e 12 feriti, l’incidente ripreso in un videoLa vittima è un ispettore di polizia: l'uomo è stato colpito alla testa da alcuni pezzi della giostra mentre era intento a soccorrere i feriti, alcuni ... fanpage.it Tragedia al luna park in India: crolla un’altalena, un agente muore nel tentativo di salvare i passeggeriUn’altalena da luna park è crollata mentre era in funzione nella città indiana di Faridabad, sabato pomeriggio, a causa di un probabile guasto meccanico. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, ... msn.com Nel cuore del Kerala, in India, un cucciolo di elefante è caduto in un pozzo stretto e profondo. Lì sotto non c’era spazio. Solo fango. Solo acqua. Solo paura. Il piccolo lottava per restare a galla, tenendo la testa fuori dall’acqua con le ultime forze. Ogni minuto p facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.