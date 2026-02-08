Tragedia immensa giostra crolla all’improvviso Muore ispettore di polizia VIDEO

#Surajkund-International- | Un’area dedicata ai festeggiamenti si è improvvisamente trasformata in una scena di tragedia. Durante il Surajkund International Craft Festival, una giostra ha crollato all’improvviso, provocando la morte di un ispettore di polizia presente sul posto. Il crollo ha preso tutti di sorpresa, lasciando un senso di shock tra i presenti e le autorità locali che stanno ancora cercando di capire cosa sia successo.

Un momento di festa si è trasformato in un incubo a occhi aperti in India, durante il celebre Surajkund International Craft Festival. Quello che doveva essere un pomeriggio all’insegna del divertimento si è spezzato ieri sera, tra le 18 e le 18:30, quando una delle attrazioni principali è improvvisamente collassata al suolo. Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita e altre dodici sono rimaste ferite, alcune delle quali versano in condizioni disperate. Le immagini catturate dai testimoni oculari sono agghiaccianti e mostrano la giostra — un’imponente struttura a altalena — ruotare ad alta velocità prima che uno dei pilastri di supporto cedesse di schianto, trascinando con sé decine di persone nel vuoto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Una tragica tragedia ha scosso il mondo dello sport e dell’automobilismo: una grave collisione ha coinvolto una Ferrari, causando la morte di una figura nota e stimata.

Durante un festival in India, una giostra è crollata causando un morto e 12 feriti.

Giostra crolla durante un festival in India: un morto e 12 feriti, l’incidente ripreso in un videoLa vittima è un ispettore di polizia: l'uomo è stato colpito alla testa da alcuni pezzi della giostra mentre era intento a soccorrere i feriti, alcuni ... fanpage.it

