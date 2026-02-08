Trafug’Arte Tina Storkovich | no prove Klimt siano bruciati

L’inchiesta “Trafug’Arte” si complica. Tina Storkovich afferma che non ci sono prove che le opere di Klimt siano state bruciate. La vicenda resta avvolta nel mistero, e ancora nessuna certezza sulla sorte dei quadri scomparsi.

L'inchiesta "Trafug'Arte", che da mesi tiene con il fiato sospeso il mondo dell'arte internazionale, si scontra con una realtà ben più complessa di quanto emerso inizialmente: al momento, non vi sono prove concrete che dimostrino la distruzione di opere attribuite al pittore austriaco Gustav Klimt durante le operazioni di recupero dei beni illecitamente sottratti. A rivelarlo, con un'enfasi che apre nuovi scenari investigativi, è Tina Storkovich, figura chiave nel caso, attraverso un'analisi dettagliata delle evidenze raccolte fino ad oggi. La notizia, giunta in serata, getta una luce nuova sulla vicenda che aveva visto coinvolti, fino a questo momento, trafficanti di opere d'arte e un presunto tentativo di cancellare tracce di un patrimonio culturale inestimabile.

